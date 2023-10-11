جهود «التحالف الوطني» في كل مكان.. أدوات مدرسية وبرامج صحية واستخراج الرقم القومي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في محافظات الجمهورية كافة، من أجل تقديم الدعم والحماية لملايين الأسر، في إطار تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

توزيع الأدوات الدراسية

وبمناسبة بداية العام الدراسي، قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود، بتوزيع آلاف الشنط المدرسية والأدوات والمستلزمات الدراسية على الطلاب في المحافظات المختلفة، كعادة الجمعية السنوية التي امتدت إلى أكثر من 40 عاما.

برامج صحة وتوعية

ونفذ برنامج الصحة في وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية «CEOSS» بالمنيا، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نشاطا صحيا في صورة توعية للسيدات عن أهمية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي للسيدات فوق سن الأربعين، وتعليمهن طريقة الفحص الذاتي في قرية الطيبة، مع تقديم خدمات فحص أولي لهن وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل أكبر إلى جهات الاختصاص.

استخراج بطاقات رقم قومي

قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، بنتظيم قافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا بدون رسوم أو مصروفات إدارية وذلك بمركز كوم حمادة.