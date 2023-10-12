إنجازات 10 سنوات.. تبطين 701 كيلو متر الترع حتى الآن في بني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم تبطينه من الترع ضمن مشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، بحوالي 701.430 كيلو متر، من إجمالي مستهدف تبطينه 884.687 كيلو متر، لخدمة 287 ألفا و229 فدانًا من الأرض الزراعية.

متابعة مشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية في بني سويف

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن متابعته مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية الذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي جرى الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات «إذ وُجدت»، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

تبطين وتأهيل 238 ترعة في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف أن إجمالي ما جرى تنفيذه من تبطين الترع وصل إلى 701.430 كيلومتر، من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها التي تُقدر بنحو884.687 كيلو متر، لخدمة 287 ألفا و229 فدانًا من الأرض الزراعية من خلال 238 ترعة على مستوى المحافظة، بينما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كيلو، منذ بداية المشروع حتى اليوم الخميس.

الالتزام بالبرنامج الزمني لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية في بني سويف

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

ولفت محافظ بني إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع.