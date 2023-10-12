سعر قنطار القطن اليوم.. «جيزة 95» بـ 10 آلاف و150 جنيها

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، ارتفاع سعر قنطار القطن اليوم، وخلال تعاملات هذا الأسبوع، في عدد من المزادات العلنية في محافظات الوجه القبلي لعام 2023، وهو أمر يصب في صالح المزارعين.

سعر قنطار القطن اليوم الخميس

وأوضح «أبو اليزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المزادات العلنية التي عٌقدت في وجه قبلي، جرى تداول بيع محصول القطن بها بأسعار جيدة، ليسجل سعر قنطار القطن اليوم، صنف 95 بسعر 10 آلاف جنية و150 جنيها.

سعر قنطار القطن اليوم والإنتاجية

وأشار «أبو اليزيد»، إلى أن سعر قنطار القطن اليوم الخميس، ممتازة للغاية وتٌحقق عوائد من حيث السعر لكل قنطار قطن طويل التيلة، لافتاً أن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام 2023، بلغت 255 ألف فدان قطن.

يذكر أن المنزرع في محافظة كفر الشيخ هذا العام، يمثل ثلث مساحة المنزرع في محافظات مصر، حيث بلغ 85 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.