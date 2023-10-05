سعر قنطار القطن في الأسواق اليوم الخميس 5-10-2023

سجل سعر قنطار القطن اليوم الخميس 5-10-2023 استقرارا ملحوظا في المحافظات، وبلغ متوسط سعر القنطار نحو 10 آلاف و200 جنيه تقريبا، وفقا لما ذكره حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنّ القطن أحد أهم المحاصيل الربحية للمزارعين.

سعر قنطار القطن في مصر 2023

وأضاف أبو صدام، أنّ سعر قنطار القطن في مصر 2023 مناسبا للفلاحين، موضحا أنّ المساحة المنزرعة من القطن هذا العام تراجعت بشكل كبير، حيث تبلغ المساحة هذا العام نحو 274 فدانا، مقابل 350 ألف فدان العام الماضي، متوقعا أن يكون إنتاج الفدان هذا العام نحو 7 قناطير قطن مقابل 10 العام الماضي.

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية

وأكد أبو صدام، أنّ سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية بلغ نحو 10 آلاف و200 جنيه تقريبا، وهو متوسط السعر الذي يُباع به القطن في محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أنّ مساحة القطن في الوجه البحري هذا العام بلغت نحو 220 ألف فدان تقريبا، وباقي المساحة تزرع في الوجه القبلي.

سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية

وتابع نقيب الفلاحين، أنّ سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية بلغ نحو 10 آلاف جنيه، مؤكدا أنّ السعر عادلًا بالنسبة للمزارعين، حيث شهد العام الجاري ارتفاعًا ملحوظا في تكاليف الإنتاج، خاصة الأسمدة والمبيدات وأخيرا جني القطن.