سعر قنطار القطن اليوم.. استقرار ملحوظ في كل المحافظات

سجل سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 6-10-2023، استقرارًا ملحوظًا بكل المحافظات، إذ بلغ متوسط سعر قنطار القطن اليوم، ما قيمته 10 آلاف و200 جنيه بشكل تقريبي، وفق ما ذكره نقيب الفلاحيين، حسين أبو صدام.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القطن يعد أحد أهم المحاصيل الربحية للمزارعين، مشددًا على أنّ سعر قنطار القطن اليوم، بات مناسبًا للفلاحين، كما أنّ مساحة القطن المنزرعة لهذا العام، تراجعت كثيرًا، وتبلغ المساحة لهذا العام 274 فدانًا، مقابل 350 ألف فدان العام الماضي.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح أن حجم إنتاجية الفدان من القطن لهذا العام، ستصل لنحو 7 قناطير، مقابل 10 قناطير خلال العام الماضي 2022، مؤكدًا أنّ سعر قنطار اليوم في الدقهلية، بلغ نحو 10 آلاف و200 جنيه، وهو متوسط سعري يباع به القطن في محافظات الوجه البحري، كما أنّ مساحة القطن في الوجه البحري لهذا العام، بلغت نحو 220 ألف فدان تقريبًا.

سعر قنطار القطن اليوم وفق مجلس الوزراء

ونشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر قنطار القطن المحلي للتنجيد، ما قيمته 3 آلاف و824 جنيه، بانخفاض وصل إلى 513 جنيهًا، وقيمة انخفاض وصلت لـ11.84%.

أما عن القطن المستورد الهندي والسوداني، فقد أوضحت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، أنّ سعر القنطار من هذا النوع من القطن، بلغ 7 آلاف و730 ألف جنيه، بانخفاض وصل إلى 507 جنيهات، وبنسبة انخفاض وصلت لـ11.98%.