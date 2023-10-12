«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني

عرضت قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص جهود مصر وسلطنة عمان للتوصل لحل عادل نحو القضية الفلسطينية، بعنوان «السيسي: يجب الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني».

توافق بين مصر وعمان حول القضية الفلسطينية

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن هناك توافق كبير بين مصر وسلطنة عمان حول القضية الفلسطينية، وهناك اتفاق أيضا على أهمية وقف هذا التصعيد، وعلى المجتمع الدولي إدارك مسألة أن هذه القضية لن تحل بالشكل العسكري، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية، إذ إنه يوجد انتهاكات كبيرة لحقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالهجوم المستمر والمتواصل على قطاع غزة فضلا عن تفريغ القطاع من سكانه.

مصر تبذل مجهودات لتحقيق السلام الشامل والعادل

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تدرك خطورة هذا الأمر بشكل كبير، ولها جهود متواصلة بذلتها خلال الفترة الماضية وكان آخرها استضافة الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين منذ أكثر من 3 أشهر، مؤكدا بذل مصر مجهودات كبيرة في هذا الملف بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل.