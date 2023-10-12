أحمد الخطيب: مصر خاضت 4 حروب بسبب فلسطين.. والرئيس السيسي قدّم دعما مختلفا للأشقاء

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ مصر منذ 1948 حتى 1988 دخلت في 4 حروب بسبب القضية الفلسطينية، ولولا هذا الوضع لأصبحت مصر أفضل بكثير مما هي عليه الآن، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي قدّم دعما مختلفا وجديدا للقضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يرمّم الدولة المصرية ويعيد بنائها، بعد أن تعرضت للإنهاك في الـ60 عاما الماضية.

وأضاف الخطيب، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن» المُذاع عبر راديو 9090: «لو قُدر للرئيس السيسي أن يكون هو التالي بعد الرئيس الشهيد أنور السادات لاختلف الوضع كثيرا، لكن قدر الله أن يتولى مقاليد الحكم في عام 2014» مشيدًا بتوجه مؤسسة حياة كريمة بجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، ولافتًا إلى أن هذا الامر يعبر عن الدعم الشعبي من مصر لفلسطين.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ مصر قُدّر لها أن تكون في منطقة شديدة الصعوبة والاضطراب، مهد أديان ونفوذ، وعندما نتأمل المنطقة والوضع المصري تحديدا نجد أنّه شديد الصعوبة، موضحا: «مصر بها أقدم حكومة مركزية وجيش في العالم كله، المنطقة بطبيعتها صعبة والأخطار تحيط بها في كل وقت وحين منذ 7 آلاف سنة، وطوال الوقت لا نجد حاكما إلا ويتعرض لأخطار كبيرة».

وأوضح الخطيب: «سنتحدث عن القضية الفلسطينية، وهي الشغل الشاغل للعالم، فالشعب الفلسطيني هو المحتل الوحيد في العالم، ومصر هي أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية، وهو ما تثبته الوقائع والأحداث سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشعبيا وعسكريا».

وأكمل الإعلامي، أنّ الدولة المصرية قدّمت الدعم لليبيا بعد أحداث درنة، وتقدّم الدعم للدول التي تحتاج إليه في المنطقة مثل السودان، حيث تستقبل الجميع وترحب بهم وتوفر جميع الإمكانيات لهم.