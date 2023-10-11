إضافة المواليد لبطاقة التموين.. المكاتب تتلقى طلبات شهر أكتوبر 2023

تتلقى مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات إضافة المواليد لبطاقة التموين خلال شهر أكتوبر 2023، من الأسر التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشرط أن يتقدم بالطلب رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، وأن يكون من أسر «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

إضافة المواليد لبطاقة التموين شهر أكتوبر 2023

وتلزم مكاتب التموين، الأسر عند تقديم طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين شهر أكتوبر 2023، إرفاق عدة مستندات ومنها:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

رابط تقديم إضافة المواليد

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت عدم وجود أي روابط إلكترونية لتقديم من خلالها طلبات إضافة المواليد، مؤكدة أن التقديم يدويا فقط من خلال المكاتب.