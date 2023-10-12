قبل منحها التراخيص.. تشكيل لجنة للمرور على المعدات النهرية في البحيرة

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعا للحفاظ على أمن وسلامة الوحدات النهرية ومستخدميها، إذ قرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقل النهري «الإدارة العامة للرقابة النهرية» خلال الفترة من 15/10 وحتى 19/10 للمرور على كافة الوحدات النهرية الآلية داخل نطاق المحافظة للتأكد من استيفائها لشروط منح الترخيص وقواعد السلامة والأمان وكذلك عمل حصر لكافة الوحدات غير المرخصة والمنتهي تراخيصها.

التنسيق بين الجهات المعنية للمرور على الباك الوحدات النهرية

كما وجه السكرتير العام بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة الموجودة بنطاق المحافظة، مع الاستمرار في قيامها بالمتابعة اليومية للوحدات المذكورة والمعديات العاملة في نطاق المحافظة، والتنسيق مع مسؤولي الري بالمحافظة للتأكد من صلاحية مراسي المعديات النهرية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها، وتوافر كل الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان وإيقاف المخالف منها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين