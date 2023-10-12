«مستقبل وطن» ينظم مسيرة حاشدة في الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة تجوب شوارع المنصورة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لدورة انتخابية جديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وصولا إلى مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة.

مسيرة حاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

قال إسلام سراج، أمين العضوية بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن هذه المسيرة هي مظاهرة حب ودعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والحزب يدعمه قلبا وقالبا والحزب يمثل نصف الشعب المصري السيسي أنقذ مصر من كارثة كبرى، وحررها من الجماعات الإرهابية.

إنجازات السيسي يجب أن توضع في المناهج الدراسية

وأضاف عبد الله وجدي، الأمين المساعد لأمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالدقهلية في شرق المنصورة، أن هذه المسيرة هي رد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لما قام به من إنجازات ومجهودات، ولديه خبرة سياسية كبيرة.

وأوضح أن مصر في هذا الوقت بحاجة إليه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لما قام بعدد من المبادرات التاريخية والعظيمة التي تحسب له ويجب أن توضع في المناهج الدراسية حتى يعلم الأجيال القادمة ما قام به للأجيال الحالية والمقبلة.