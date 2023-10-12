الحركة المدنية: ندعم قرارات الدولة المصرية في القضية الفلسطينية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرا شعبيا لدعم الشعب الفلسطيني، بمقر حزب المحافظين، ووجه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه، وأوضحوا أن المؤتمر يحتفي بما أنجزته المقاومة والتي تحققت يوم 7 أكتوبر، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي حدث في السادس من أكتوبر 1973.

مطالب واقتراحات داعمة للشعب الفلسطيني

وأعلنت الحركة عن مجموعة من المطالب والاقتراحات الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية:

أولا: تنظم الحركة المدنية الديمقراطية حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء في جميع مقرات أحزاب الحركة المدنية، مع توصيل المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل شعبية تنظمها الحركة المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ثانيا: تطالب الحركة المدنية الديمقراطية أحزابها والشعب المصري بالتبرع على حساب الهلال الأحمر لحساب الشعب الفلسطيني.

ثالثا: تدعم الحركة المدنية الديمقراطية قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وتدين بكل قوة قيام جيش الاحتلال بضرب معبر رفح الفلسطيني.

رابعا: تعقد الحركة المدنية مؤتمر وطني مع باقي الأحزاب والجمعيات والمؤسسات، لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

خامسا: نطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

سادسا: تتقدم الحركة المدنية بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم تجمع سلمي في المكان الذي تحدده الجهات المعنية، لدعم الشعب الفلسطيني.