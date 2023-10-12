شيريهان تدعم الشعب الفلسطيني: يعيش في ظلم وقهر تاريخي

أعربت الفنانة شيريهان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x، تويتر سابقا، عن حزنها الشديد لما يحدث حاليا للشعب الفلسطيني من هجمات إسرائيلية.

وكتبت شيريهان، عبر حسابها قائلة، «‏الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

شريهان تدعم فلسطين

وأضافت شريهان، «جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الآن في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول، لا يسطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه!!، شاهدت كثيرا، وقرأت كثيرا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!!».

الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني… pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2 — Sherihan (@Sherihan) October 12, 2023

فلسطين بلا كهرباء ولا ماء ولا وقود

واختتمت تدوينتها، «ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الأرضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه، بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، أطفال ونساء وشيوخ، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود!!..و صدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}».