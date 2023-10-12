وكيل «صحة البحيرة» يفتتح اليوم العلمي لزمالة طب أسنان الأسرة

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فعاليات اليوم العلمي لزمالة طب أسنان الأسرة، الذي نظمته إدارة الزمالة بالمديرية ،تحت إشراف المجلس العلمى لزمالة طب أسنان الأسرة بعنوان «الطوارئ في عيادات الأسنان»، وذلك بقاعة المحاضرات بالمديرية .

فعاليات اليوم العلمي لزمالة طب أسنان الأسرة

أقيمت فعاليات اليوم العلمي لطب أسنان الأسرة تحت رعاية الدكتور حسام حسنى الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الصحية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وبتوجيهات الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة

كما جاء في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين إدارة الزمالة المصرية بقيادة الدكتور أشرف القلفاط مدير الإدارة وإدارة الأسنان بالمديرية بقيادة الدكتورة غاده عماره مدير عام الإدارة العامة للأسنان .

إشادة بالجهود المبذولة من إدارة الأسنان

وأشاد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالجهود المبذولة فى إدارتي الزمالة والأسنان وبحجم العمل والإنجازات التى تحققت فيهما مشيدا باعتماد تخصص طب أسنان الأسرة لأول مرة بمحافظة البحيرة، إذ تم تقييم التجهيزات الطبية ومؤشرات أداء المراكز التدريبية والكوادر البشرية المؤهلة للتدريب بتخصص طب أسنان الأسرة.

وأكد علي أن الاستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية هو أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية، والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على تحقيق أقصى استفادة من مثل هذه الورش التدريبية واللقاءات العلمية، والتى تساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

كما أكد على جميع أطباء الأسنان بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمرضى المترددين وزيادة خدمات العلاج التحفظي وضرورة التدريب على الإنعاش القلبى الرئوى تحسبا لأى حادث طبى أثناء عملهم بوحدات الأسنان.