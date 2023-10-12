أستاذ بجامعة طنطا يحصد المركز الأول بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

هنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا الدكتور عبدالنبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، لحصوله على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية للعام الرابع على التوالي والـ31 عالميًا في مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى هذا العام، طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

السيرة الذاتية للعالم

حصل الدكتور عبد النبي قابيل، على جوائز جامعة طنطا التشجيعية والتقديرية والتميز في الأداء الجامعي، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2014، كما حصل على جائزة الباحثين العرب في الأردن، وجائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي، والتي تُمنح لأستاذ واحد متميز في البحث العلمي في جميع التخصصات.

كما كرّمه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شؤون الرئاسة، وتم تصنيفه من خلال قاعدة البيانات Scopus رقم 1 على العالم في تخصص التحلية بالطاقة الشمسية، وله مدرسة علمية في تخصص تحلية المياه والطاقة الشمسية من خلال باحثين بمصر وفى دول متعددة، ونشر أكثر من 500 بحث في مجلات ومؤتمرات دولية ومراجع للدوريات العالمية.

جائرة العلوم التطبيقية

كما حصد جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للعلوم التطبيقية لعام 2020، كما حصل على عضوية مجلس المياه والري بأكاديمية البحث العلمي واستشاري تقيم الأثر البيئي بوزارة البيئة.