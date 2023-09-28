«ستانفورد» تختار أستاذا جامعيا مصريا ضمن أفضل علماء العالم

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية، تصنيف الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن أصدرت الجامعة قائمة بأسماء أفضل 2%؜ من علماء العالم المتميزين على المستوى الأكاديمي في مختلف التخصصات لعام 2023، وهو ما يعد إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف لإنجازات جامعة مصر للمعلوماتية، إذ يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث.

أستاذ بجامعة «مصر» يُصنف ضمن أفضل علماء العالم

وهنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور «يسري»، مؤكدة أن الإنجاز الذي حققه يبرهن على تميز جامعة مصر في مجال البحث العلمي: «للعام الثاني على التوالي، تمكن الدكتور يسري من تحقيق إنجاز علمي، الذي يتزامن مع حرصنا المستمر على ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزين بكافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات في مختلف التخصصات»، ويأتي ذلك التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدعم اللا محدود للجامعة من قبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تصنيف الباحث يعد مصدر فخر لمصر

وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن إدراج الباحث ضمن أفضل 2%؜ من علماء العالم، يعد فخراً كبيراً لمصر، وهو دليل على الثروة البشرية التي تمتلكها الجامعة، فضلاً عن أنه يعكس قيمة وقدرة أعضاء هيئة التدريس لدينا في المشاركة البحثية ضمن الأسرة الأكاديمية الدولية.