10 باحثين بجامعة دمياط ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

أعلنت جامعة دمياط عن اختيار 10 علماء من منسوبي الجامعة في مجالات علمية مختلفة، طبقا لدراسة جامعة ستانفورد، التي أعلنت قائمة بأسماء أفضل 2% من علماء العالم عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.

وتضم القائمة التي تصدرها مؤسسة السيفير، أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، ويصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus.

علماء جامعة دمياط في قائمة ستانفورد

وتضمنت أسماء العلماء طبقا للترتيب الدولي ما يلي:

- الدكتور أحمد عبد الغني عويس قسم الحاسب الآلي، مجال الذكاء الاصطناعي.

- الدكتور عماد السعيد، كلية الهندسة، مجال الطاقة.

- الدكتور أشرف البنداري كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية.

- الدكتور عبدالجواد راضي كلية العلوم مجال الكيمياء التحليلية.

- الدكتور عادل ذكي السنباطي كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية.

- الدكتور أحمد طلعت سحلول كلية التربية النوعية مجال الذكاء الاصطناعي.

- الدكتور حمدي زيدان، «رحمه الله»، كلية العلوم مجال البوليمرز.

- الدكتور طارق محمد أبو المعاطي، «رحمه الله»، كلية الفنون التطبيقية مجال البوليمرز.

- الدكتور مصطفى دياب كلية العلوم مجال البوليمرز.

- الدكتور نصرة أيوب كلية الطب مجال الطب العام.

جودة المخرجات البحثية بجامعة دمياط

وأكدت الجامعة أن ظهور 10 علماء من الجامعة في قوائم ستانفورد، مقابل 4 علماء العام الماضي، يأتي لجودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.