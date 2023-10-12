الجامعات: انتظام العمل بمختلف قطاعات التعليم للتيرم الأول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية، موضحين أنه لا توجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل للدراسة بمختلف الكليات في المحافظات، وأن الأمور تسير بصروة طبيعية ومنتظمة ودون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيرة إلى أنه يجري تطبيق خطة الأنشطة الطلابية المختلفة وفقاً للقواعد والضوابط في هذا الشأن.

التيرم الأول في الجامعات

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتظام العمل بمختلف القطاعات في الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، موضحاً انتظام المحاضرات اليوم بمختلف الكليات دون تأجيل أو تعطيل لها .

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام العمل بمختلف القطاعات دون رصد أي مشكلات بشأن التقديم، لافتا إلى أنه لا تأجيل أو تعطيل للدراسة وأن الامتحانات في مواعيدها والخريطة الزمنية المحددة من قبل الأعلى للجامعات.