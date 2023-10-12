انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات  

استضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية في القاهرة، في كلية الصيدلة بالجامعة، إذ نظّمت معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

افتتح المعرض الدكتور سامح سرور، عميد الكلية، بحضور الدكتور تامر نصر، المدير الإقليمي لجامعة كيوشو في القاهرة.

الاهتمام بالتعاون مع الجامعات الدولية

ونوّه الدكتور السيد قنديل بأهمية تعاون الجامعة مع الجامعات الدولية، خصوصًا الجامعات اليابانية وأهمية العمل على نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، مؤكدًا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وألقى الدكتور سامح سرور كلمة رحب فيها بالسادة الضيوف من المؤسسات اليابانية المشاركة في المعرض، والمدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر، مضيفًا أن هذا اللقاء يهدف لتقديم معلومات عن الدراسة في الجامعات اليابانية وبرامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية هناك، إضافة إلى المنح الدراسية للطلاب المصريين، والتي تستهدف الهيئة المعاونة الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى السفر لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، إضافة إلى الطلاب المتميزين في السنوات النهائية، انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

الهيئة اليابانية لترويج العلوم في القاهرة

وشارك في المعرض الدكتور أوكي يوتاروه مدير برنامج J-MENA وتحدث سيادته عن البرامج الدراسية المتاحة في اليابان باللغة اليابانية، والسيد إيتو تشوفومي الملحق الثقافي في سفارة اليابان وتحدث عن منح ميكست اليابانية، الدكتورة فوكومي مدير مكتب الهيئة اليابانية لترويج العلوم في القاهرة، وتحدث عن منح الهيئة اليابانية لترويج العلوم، وكذلك تحدثت الدكتورة تيرانو خبيرة الجايكا ومدير شراكة التعليم المصرية اليابانية في الإدارة المركزية للبعثات وتحدثت عن منح الشراكة المصرية اليابانية، وكذلك تحدث السيد كنتو أنديرا المدير المساعد لمكتب مؤسسة اليابان في القاهرة.