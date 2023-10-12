معلومات عن «نادي النني».. أسسه نجم أرسنال للمنافسة بالدوري الإنجليزي

في خطوة جديدة، قرر محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، ومنتخب مصر لكرة القدم، بدء مشروعه الخاص مع الساحرة المستديرة، وذلك عبر تدشين نادي جديد.

نادي محمد النني الجديد.. ينافس في إنجلترا

فاجأ النجم المصري، المحترف في أكبر دوريات العالم، الجميع خلال الأسابيع الماضية، بقرار إنشاء نادٍ جديد يحمل اسمه (Elneny football club).

تفاصيل جديدة كشف عنها إعلان النادي الجديد المقرر أن يشارك في مسابقات كرة القدم في إنجلترا، فضلا عن التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات مستقبلا.

وفتح نادي النني الجديد أبوابه أمام اللاعبين ما بين 16 عاما وحتى خمسة وعشرين، من أجل الانضمام، وتكوين فرق ناشئين وفريق أول للرجال.

شروط الانضمام لنادي النني الجديد

المفاجأة جاءت من اللاعب صاحب الـ31 عاما، بعدما أعلن أنه سيقوم بنفسه بالإشراف على التدريبات، مع مجموعة من مدربين حاصلين على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل المنافسة في المسابقات الإنجليزية.

ويعد محمد النني واحدًا من أساطير نادي أرسنال، إذ تعتبره جماهير «الجانرز» أحد رموزها، كونه واحدا من أبرز لاعبي الفريق في السنوات الماضية.

وانضم النني إلى نادي أرسنال قادما من بازل السويسري عام 2016، حيث قضى 7 سنوات داخل جدران ملعب الإمارات، تخللها فترة إعارة لنادي بشكتاش التركي.

وتعد أبرز إنجازات محمد النني مع نادي أرسنال، هي تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، فضلًا عن حصد وصافة الدوري الأوروبي موسم 2018 - 2019.