«زراعة كفر الشيخ»: كبس 196 ألف فدان قش أرز للحد من التلوث البيئي

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الآلاف من المزارعين، في محافظة كفر الشيخ، قد بادروا بـ«كبس»، قش الأرز، وذلك بنحو 196 ألف فدان قش أرز شعير، موضحا أن عمليات تحويل كبس قش الأرز الشعير تعود في المقام الأول على الفلاحين بالنفع الكثير، وذلك جراء استخدامها كعلف للماشية، كما أنها تساهم وبشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتنقية الهواء.

قش الأرز في كفر الشيخ

وأضاف «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستفادة من كميات قش الأرز الشعير وتحويلها إلى علف دائم للماشية من الأبقار والجاموس، وذلك خلال فصل الشتاء من العام الجاري، هو أمر جيد للغاية، ويوفر من شراء الأعلاف الجافة علي مربي الماشية في كفر الشيخ ، كما يساهم هذا الأمر في الحد من التلوث بالهواء، كونه بعمل علي منع قيام بعض المزارعين بالمحافظة، من حرق القش دون الاستفادة منه كعلف، وهو الأمر الذي ينتج عنها تلوث المناخ وتكوين السحابة السوداء في الغلاف الجوي.

كبس فدان قش الأرز

وأشار الدكتور «ناجح»، أن عملية تحويل و«كبس قش الأرز الشعير»، بسيطة للغاية، لافتا إلى أن الفدان الواحد يستغرق عبر استخدام الميكنة الزراعية، بواقع 800 جنية، حيث بلغ سعر بالة قش الأرز الواحدة، لينتج فدان قش الأرز الواحد ما بين 180 حتي 200 بالة قش أرز.