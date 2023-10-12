أسوان تكثف عمليات تطهير مخرات وقنوات مائية تحسبا لسقوط الأمطار والسيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجود حالة من التنسيق والتحضير في الفترة الحالية، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيادة درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا لتساقط الأمطار وحدوث السيول.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية مراجعة المخارج الصناعية بشكل مستمر، بالتنسيق مع وزارة الري والجهات المختصة، لإزالة أي تعديات أو مبانٍ أو منشآت تقع في هذه المناطق.

جهود من الوحدات المحلية في عمليات تنظيف القنوات المائية

تكثف الجهات المعنية والوحدات المحلية بمحافظة أسوان، عمليات تنظيف القنوات المائية والمصارف والترع والبرابخ والسدود والحواجز والبحيرات، حيث انتهت من العمل على ما يصل إلى 36 مخرًا صناعيًا بطول 131 كيلومترًا.

المركزية للري تؤكد سلامة 59 منشأة صناعية بمحافظة أسوان

وصرح المهندس محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للري في أسوان، أنه جرى التأكد والتحقق من سلامة 59 منشأة صناعية، بما في ذلك 22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و23 بحيرة صناعية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعديات على مخرات السيول الصناعية.