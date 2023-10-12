أئمة كفر الشيخ في زيارة لمتحف المحافظة تفعيلا لبرنامج البناء الثقافي

تفقد وفد من من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، وذلك تفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي لأئمة الأوقاف كفر الشيخ.

بدء الزيارة بجولة إرشادية داخل متحف كفر الشيخ

وبدأت الزيارة بجولة إرشادية داخل متحف كفر الشيخ استمتع خلالها الزوار بالقطع الأثرية الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفي، كما أبدي الحضور من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف خاصةً المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها ومنها متحف كفر الشيخ، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة تقام في شني ربوع الجمهورية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهًا، و60 جنيهًا للطالب.