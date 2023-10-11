متحف كفر الشيخ يواصل احتفالاته بنصر أكتوبر.. جولات إرشادية وورش فنية

واصل متحف كفر الشيخ احتفالاته باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة 1973، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، من خلال جولات إرشادية وورش فنية للتعرف على تاريخ مصر.

ونظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف زيارة لأطفال جمعية تنمية المجتمع المحلي الجديدة بكفر الشيخ، بدأت الزيارة بجولة إرشادية داخل قاعة العرض المتحفي للتعرف على تاريخ مصر العظيم، ثم تلاها محاضرة بعنوان «النصر» ألقتها مشيرة سلطان، مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة.

تنظيم ورشة فنية رسم وتلوين علم مصر للأطفال

وجرى تنظيم ورشة فنية رسم وتلوين علم مصر، واستمتع الأطفال بقضاء اليوم المتحفي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر لعام 1973، وهى الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهًا، و60 جنيهًا للطالب.