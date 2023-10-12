الاتحاد الإنجليزي يتراجع عن رفع علم إسرائيل على ملعب ويمبلي.. ما علاقة النني؟

موقف عصيب يعيشه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منذ اندلاع أحداث فلسطين، في ظل تباين المواقف المؤيدة والمعارضة داخل صفوف أندية «البريمييرليج».

لماذا تراجع الاتحاد الإنجليزي عن وضع علم إسرائيل على ملعب ويمبلي

الاتحاد الإنجليزي الذي كان على أعتاب اتخاذ قرار بوضع ألوان علم الاحتلال الإسرائيلي على المجسم الخارجي لملعب ويمبلي على هامش مباراة إنجلترا القادمة، وجد نفسه بين نيران الانتقادات بعد الأنباء التي تم تداولها في هذا الشأن.

وما بين ضغط الأندية الإنجليزية التي طالبت الاتحاد الإنجليزي برغبتهم في ابداء تضامنهم مع الاحتلال، كان للاعبين العرب والمسلمين وحتى الجماهير رأي آخر، حيث أعلنت دعمها لفلسطين في حربها ضد الاحتلال.

وبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي تراجع عن فكرة وضع علم اسرائيل على ملعب ويمببلي خلال مباراة إنجلترا واستراليا المقرر له غدا الجمعة، حيث سيكتفي بوقوف اللاعبين دقيقة حداد فقط.

«قلق من الوقوف في صف أحد الجانبين في صراع الشرق الأوسط»، هكذا كشفت شبكة «بي بي سي» كواليس تراجع الاتحاد الإنجليزي عن قراره السابق، في ظل الجدل الكبير الذي يعيشه المجتمع الكروي الإنجليزي في ظل تباين المواقف تجاه أحداث فلسطين.

ما علاقة محمد النني بتراجع الاتحاد الإنجليزي عن دعم الاحتلال الإسرائيلي؟

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، كان له دورا محوريا في قرار الاتحاد الإنجليزي، بعد دعمه لـ فلسطين من خلال وضع العلم الفلسطيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أثار موقف النني المخاوف بشكل أكبر داخل الاتحاد الإنجليزي، خاصةً في ظل تباين المواقف الواضحة داخل الجانرز، بعد دعم أحد زملائه في الفريق الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على «انستجرام».

امتلاك عدد من المستثمرين العرب لأندية في الدوري الإنجليزي أيضا كان له دورًا في مخاوف الاتحاد الإنجليزي، خوفا من الوقوف في مرمى الانتقادات حال دعم طرف على حساب آخر.

مشجعي أرسنال في الوطن العربي كان لهم دورا حاسما أيضا، بعد خروجهم ببيان داعم لموقف النني، والذي جاء نصه: «إذا تمت معاقبة محمد النني على رأيه ولم تتم معاقبة زينتشينكو، فإن النادي سيفقد دعمنا في جميع أنحاء العالم العربي».