«التحالف الوطني» يطلق حملات تبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بمختلف الجامعات المصرية، لصالح الأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء.

وتجوب سيارات متنقلة جميع المحافظات لاستقبال المتبرعين بالدم، لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة، حتى تحسن الأوضاع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.