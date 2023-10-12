«المنشآت السياحية» تحذر المطاعم من التعامل مع موردين غير مسجلين بـ«الضرائب»

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة عادل المصري، جميع المطاعم من التعامل مع الجهات وموردي البضائع غير المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإليكترونية وذلك وفقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع المسجلين بمصلحة الضرائب.

ضرورة التعامل فقط مع المسجلين بمصلحة الضرائب

وأكدت الغرفة خلال الخطاب الدوري الذي عممته على كافة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التعامل فقط مع المسجلين بمصلحة الضرائب مع ضرورة استلام فاتورة إلكترونية بذلك، لافتة إلى ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية للعملاء تجنباً للمسائلة القانونية.

إحالة الشركات غير الملتزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة

وأرسل الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خطابا إلى اتحاد الغرف السياحية بشأن توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة إحالة الشركات غير الملتزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية إلي النيابة العامة تنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد أرسلت منشورا إلى كافة المطاعم السياحية في مصر بتاريخ 24 يناير 2023 بخصوص تفعيل الفاتورة الإلكترونية وعدم التعامل إلا مع الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب.