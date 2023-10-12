قيادي بـ«مستقبل وطن»: إسرائيل تتبنى مخططا لتصفية القضية الفلسطينية

أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أهمية جهود مصر لوقف المواجهات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنّ السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع جذريا، كما شدد على أنّ مصر لديها التزام تاريخي تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال جبر، إنّ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحديث مسؤولين في دولة الاحتلال عن خريطة جديدة للشرق الأوسط، والتي تزامنت مع دعوات إسرائيلية للفارين من قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، يؤكد وجود مخطط يستهدف النيل من السيادة المصرية على حدودها الشرقية، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، مشيرا إلى أنّ إسرائيل لديها مخططا لتهجير سكان القطاع إلى مصر، ثم إحكام سيطرتها عليه وتحقيق هدفها الأساسي بتصفية القضية الفلسطينية تماما.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ دولة الاحتلال أصدرت عددا من التصريحات التي وصفها البعض بأنّها تهديد لمصر للتوقف عن إرسال مساعدات إلى سكان قطاع غزة، فكان الرد سريعا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر توجيهات لمؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة، كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بدء حملة شعبية لجمع التبرعات لدعم الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات.

وشدد جبر، على أنّ موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية تاريخي ولن يتزعزع، فمصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على توفير الحماية اللازمة له في مواجهة الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف والعمل على دفع جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن إطلاق النار والعودة إلى الحلول السياسية التي تضمن سلامة الجميع.