إطلاق مبادرة «وطني» بمدارس المنيا تحت شعار «إنجازات وطموحات تتحقق»

أعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن تنفيذ مبادرة «وطني» داخل مدارس إدارة المنيا التعليمية، المقدمة من قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة التعليمية تحت شعار «إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق».

بث الوعي لدي الطلاب بتاريخ الوطن

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمنيا أن مبادرة «وطني» التي تحمل شعار «إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق» تهدف إلى بث الوعي لدي الطلاب بتاريخ الوطن وإنجازاته من خلال إلقاء الضوء على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والإنجازات الوطنية ودور القيادة في الارتقاء بالوطن.

تعميق الشعور بالولاء والانتماء

وقال الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن مبادرة «وطني» تؤكد على تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير وتنمية من أجل بناء الشخصية المصرية ولتعميق الشعور بالولاء والانتماء والاعتزاز والفخر تجاه الوطن.

وأضافت نجلاء الكاشف منسق عام مبادرة «وطني» أن المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إذ تعمل على بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها من خلال بناء طالب معتز بذاته ومبدع ومسؤول ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.