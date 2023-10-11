إنجازات 10 سنوات في المنيا.. تطوير مراكز الشباب بتكلفة 141 مليون جنيه

يحظى قطاع الشباب والرياضة في محافظة المنيا باهتمام كبير من الدولة المصرية، والتي اهتمت بإنشاء مراكز شباب جديدة على أعلى مستوى وكذلك حمامات سباحة ومبان إدارية، وخلال العشر سنوات الأخيرة أُنفق أكثر من 141 مليون جنيه لدعم هذا القطاع المهم والحيوي.

مشروعات في قطاع الشباب والرياضة

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن قطاع الشباب والرياضة شهد العديد من الإنجازات على مدار العشر سنوات الماضية، منها الانتهاء من تنفيذ 203 مشروعًا بإجمالي تكلفة 141.1 مليون جنيه، شملت إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوي، وإنشاء وتطوير ملاعب ومبان إدارية ومراكز شباب بعدد 199 مشروعًا، وإنشاء مركز شباب بقرية كفر المغربي بمركز العدوة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف محافظ المنيا، أنه تم إنشاء صالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وجاري العمل على إنشاء نادى متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي بالمنيا الجديدة.

نقلة نوعية كبيرة في الخدمات

وأوضح محافظ المنيا، أن المحافظة دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتبارًا من عام 2014، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.

حقبة جديدة في تاريخ مصر

وأشاد القاضي، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.