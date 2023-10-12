تفاصيل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.. مؤتمر علمي ومسابقة

تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية نهاية الشهر الجاري في ثلاث محافظات مصرية هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بإقامة ما يقرب من 90 حفلا غنائيا على 5 مسارح.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ويقام مؤتمر علمي على هامش المهرجان هذا العام، ويناقش موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور، هي: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، والأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، والموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثرى، والإبداع الموسيقي الفني المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

أما المسابقة المصاحبة فتضم ثلاثة أقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عاما، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره.

العزف المرتجل

أما القسم الثاني فتم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات (القانون، العود، الكمان، الناى، التشيللو ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عاما، وأن يقوم بأداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين، أما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الأوركسترالي وأتيح الاشتراك به لجميع الأعمار على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لإحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش، وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل للفائز، الذي يتم عزفه في ختام الفعاليات، بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربي للفنان خليفة الشيمي.