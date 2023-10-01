مهرجان الحرية المسرحي يعلن تفاصيل دورة «فنان الشعب» سيد درويش

أعلن مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلاق استمارة المشاركة بمهرجان الحرية المسرحي، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية.

موعد انطلاق الدورة التاسعة

وستنطلق الدورة التاسعة للمهرجان، في الفترة من 10 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2023، وتقام فعاليات المهرجان على خشبة مسرح المركز في الإسكندرية، وهذه الدورة مهداة لفنان الشعب سيد درويش.

وينظم المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان.

يذكر أن الفنانة سميرة عبدالعزيز هي الرئيس الشرفي للمهرجان، ويديره الفنان محمد شحاته.

شروط المشاركة في مهرجان الحرية المسرحي

وحدد المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة، وهي:

- ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان.

- أن يتناسب العرض جغرافيًا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة.

- ضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة.

- يحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.

- تفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.