آخر أخبار فلسطين وغزة.. توقف العمل بمستشفيات الكرامة وبيت حانون بسبب القصف

في أخر تطورات المتعلقة بأخبار فلسطين وغزة، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن خروج اثنين من المستشفيات في قطاع غزة من الخدمة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإشغال في المستشفيات الأخرى، مما يهدد القوائم الطبية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

آخر تطورات أخبار فلسطين وغزة

وأفادت الوكالة الفلسطينية، في تقرير لها قبل قليل، فيما يتعلق بآخر تطورات أخبار فلسطين وغزة، بتوقف العمل في مستشفيات بيت حانون والكرامة، مما أدى إلى خروجهما من الخدمة تماماً، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي.

وأضاف البيان أن نسبة الإشغال في المستشفيات ارتفعت إلى ما بين 150 و200%، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الأعداد الكبيرة للإصابات، خاصةً في حال تعرض القطاع لعملية غزو برية محتملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يدمر أكثر من 8 أبراج سكنية غرب مدينة غزة

كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وحولتها إلى أكوام من التراب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة أن سكان من منطقة أبراج المخابرات، أكدت أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت على الأقل 8 أبراج سكنية تضم 352 شقة، إضافة الى اكثر من 40 منزلا وبناية سكنية، بقصف عنيف وأطنان من المتفجرات والصواريخ التي ضربت المنطقة.

وتسبب القصف في نزوح مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتها بحثا عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، مع انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.