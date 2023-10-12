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سقوط 151 شهيدا خلال الساعات الأولى من اليوم السادس للعدوان على غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
03:04 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
قطاع غزة - أرشيفية

قطاع غزة - أرشيفية

تواصل طائرات الاحتلال الحربية منذ ساعات، قصف المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة بعشرات أطنان المتفجرات، ما أسفر عن دمار هائل، واستُشهد 151 شهيدًا منذ فجر اليوم السادس من العدوان، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

استمرار القصف العنيف

وأفادت وكالة «وفا» أن القصف العنيف استمر منذ ساعات من طائرات الاحتلال الحربية، التي تطلق عشرات الصواريخ والقنابل على منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وألحقت دماراً كبيراً.

كما تتعرض المناطق الحدودية على طول منطقة شمال قطاع غزة، خصوصاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا، لقصف عنيف وتتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

استُشهاد 151 شهيدًا

وتكثف الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها بقصف المنازل والبنايات والأبراج السكنية، موقعة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إذ منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، استُشهد نحو 151 شهيداً ومئات الجرحى في مجازر بشعة ارتكبها الاحتلال في غزة.

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