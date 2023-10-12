إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لعام 2023 غدا

تشهد محافظة البحيره غداً الجمعة بمقر النقابة الفرعية للأطباء بالبحيرة منافسة إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالبحيرة لعام 2023.

ويتنافس على منصب نقيب الأطباء بالبحيرة عدد 5 أطباء وهم:

«أحمد زغلول، أحمد قطري، دكتور حلمي برغش، دكتور ممدوح إبراهيم، نادية خضر».

انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة

كما يتنافس 5 أعضاء في النقابة الفرعية فوق 15 سنة وهم: «أحمد الجميل، طلبة هواش، عبد الناصر حميده، محمد فوزى قرقور، محمد مرسى قريطم».

ويتنافس بالنقابة الفرعية على مستوى تحت 15 سنة وهم: «أحمد محمد السيد الجندي، عاصم الغنام، أشرف القلفاط».

وفي النقابة العامة على مستوى غرب الدلتا تحت 15 سنة، يتنافس كل من «أنور يسري نصيف، محمد أبو النور».

وكان قد تم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، بتاريخ 20 يونيو لمن يرغب في التقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

وجرى إعلان أسماء المرشحين الأولية فى 7 يوليو وتم فتح باب الطعون من يوم الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 18 يوليو 2023، وتم فتح باب التنازلات السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وتم إعلان القائمة النهائية الخميس 10 أغسطس 2023.

وحددت اللجنة المسئولة عن تنظيم العملية الإنتخابية الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، وتقديم ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وبالنسبة للنقيب، لا شروط إلا أن يكون فوق السن بمعنى أنه مقيد في النقابة منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

أهمية المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة

وأكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة علي أهمية المشاركة في العملية الإنتخابية غدا الجمعة لاختيار النقيب الجديد والأعضاء، مؤكدًا أنه ينتظر من أطباء البحيرة الظهور بمظهر متميز للغاية، ليضربوا المثل للجميع ويكونوا قدوة لغيرهم.