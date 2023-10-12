انطلاق تصوير مسلسل «وبقينا اتنين» لـ شريف منير ورانيا يوسف

بدأ المخرج طارق رفعت، تصوير أولى مشاهد مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة الثنائي شريف منير ورانيا يوسف، قبل ساعاتٍ، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، تميهدًا لطرحه عبر إحدى شاشات التليفزيون، خلال الشهور القليلة المُقبلة.

ويُناقش مسلسل «وبقينا اتنين» شكل وطبيعة العلاقات الزوجية بعد الطلاق، في إطار اجتماعي لايت، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، بجانب شريف منير ورانيا يوسف، منهم ميمي جمال وعزت زين وآخرين، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

وكان يحمل المسلسل، اسمًا مقترحًا في بداية فترة التحضيرات، وهو «قائمة الأماني»، قبل أنّ تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي «بقينا اتنين».

وفي سياق آخر، يستعد الفنان شريف منير، لتصوير فيلم جديد يحمل اسم «ليه تعيشها لوحدك»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مرحلة «بروفات الترابيزة» بحضور جميع أبطال العمل، وتحت قيادة المخرج.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب شريف منير، كل من خالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة «Iproductions»، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف الدكتور أحمد عبد العزيز.