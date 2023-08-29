نشاط فني للفنان شريف منير خلال الفترة المقبلة.. يشارك في بطولة فيلم جديد

يعيش الفنان شريف منير، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يعود للجمهور بأعمالٍ جديدة، على مستوى السينما والتليفزيون، حيث يواصل التحضير، تمهيدًا لبدء التصوير، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتعاقد شريف منير، مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «ليه تعيشها لوحدك» وكذلك مسلسل تليفزيوني، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

تصوير فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يستعد الفنان شريف منير، لتصوير فيلم جديد يحمل اسم «ليه تعيشها لوحدك»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مرحلة «بروفات الترابيزة» بحضور جميع أبطال العمل، وتحت قيادة المخرج.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب شريف منير، كل من خالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة «Iproductions»، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف الدكتور أحمد عبد العزيز.

مسلسل «قائمة الأماني»

ويُجدد الفنان شريف منير، تعاونه مع المخرج طارق رفعت، بعد مسلسل «إيجار قديم» الذي عُرض العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «قائمة الأماني»، وهو من تأليف أماني التونسي، التي لازالت تواصل مرحلة الكتابة حاليًا.

ولم تُحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير، حيث لازال مخرج العمل في مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، وكذلك معاينة أماكن التصوير.