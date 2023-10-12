الرئيس السيسي يشهد عروض رجال القوات الخاصة بالأكاديمية العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض رجال القوات الخاصة، حيث يستعرض فريق القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات للأكاديمية العسكرية مهاراتهم.

وقامت طائرات الأباتشي بمهمة تأمين عمل الأقتحام الرئيسية لمقاتلي الصاعقة، وتقدمت طائرات الهليكوبتر برجال الصاعقة لتنفيذ عرض رجال الاقتحام الرئيسي للمنشآت.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا عرض مقاتلي الصاعقة أثناء اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية، وأيضًا عروض فرقة الإنزال لاقتحام المباني ومهارات التسلل بالحبال والشبكات.