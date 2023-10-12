«القدوة الحسنة في حياة المسلم» ندوة دينية بمركز شباب فوة بكفر الشيخ

نظم مركز شباب فوه الندوة الدينية تحمل عنوان «القدوة الحسنة والإيجابية في حياة المسلم»، اليوم الخميس، بمشاركة 40 شابا و فتاة من أعضاء مركز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية الوعي لدى الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مؤسسة الشباب والرياضة معنية بتنمية الوعى بقيمة وأهمية القدوة و المثل الأعلى فى حياة النشء و الشباب من خلال سلاسل الندوات الدينية واللقاءات الحوارية بمراكز الشباب، لتفتح لهم الطريق القويم فى حياتهم وتعالج أثر افتقاد النشء و الشباب إلى القدوة مما جعلهم أسرى لمواقع التواصل الاجتماعي.

ندوة عن القدوة الحسنة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن الندوة الدينية والتي تضمنت عن القدوة الحسنة، أدرت بمركز شباب فوة، حيث حاضر فيها الشيخ أحمد حجاج ، من أوقاف كفر الشبخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، ومتابعة السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، تنفيذ فريق عمل المركز .