«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة تثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ندوة تثقيفية عن «الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومى» بمقر النادي الثقافي بمركز شباب بيلا، اليوم الخميس، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تناولت الندوة التى قدمها الشيخ ثروت جميل، بالأوقاف العديد من المحاور الثقافية والعلمية والدينية، لافتاً إلى أنّ مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد، يأتى ذلك فى إطار نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول الشباب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تولي اهتمام كبير بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، وذلك لإعداد جيل المستقبل، وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

وأكد وكيل الوزارة، على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة الأفكار الظلامية من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، مشيراً إلي دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم، وفتح باب الحوار أمام الشباب، وحّثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامة، منوهاً أن الدين الإسلامي لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

يذكر أنّ حسام الأطير أدار اللقاء الثقافي لأعضاء النادى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وتنفيذ همت مصطفي، مسؤول النادي الثقافي بالمديرية، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا