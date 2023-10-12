الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة التطبيقيين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفد نقابة التطبيقيين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتشريفهم بمقر الحملة.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء، ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدا أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلانية في كل تفاصيل عملها.

وفي السياق ذاته، أثنت نقابة التطبيقيين على مشروعات التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن النقابة لديها وعي كبير بهذا الاستحقاق الدستوري، وأنه سيجري عمل الكثير من الندوات والفعاليات، لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما جرى التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.