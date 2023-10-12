«رياضة السويس» تنظم منتدى لبناء الوعي بمركز شباب سليم الحي

أقامت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، فعاليات المنتدى الوطني لبناء الوعي، بحضور عادل الشيمي وكيل وزرة الشباب والرياضة في السويس بمركز شباب كفر سليم الحي بحضور بمنطقة الأربعين وحضور اتحاد طلاب تحيا مصر.

وكيل الشباب والرياضة يشارك في المنتدى الوطني لبناء الوعي

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة في محافظة، فعاليات المنتدى الوطني لبناء الوعي، بحضور عادل الشيمي مدير عام مديرية الشباب والرياضة وسماح مهدي وكيل المديرية، بمركز شباب سليم الحي، التابع لإدارة الأربعين بالسويس والذي يستهدف بفاعليته الطلاب والشباب الي تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة للنجاح في المستقبل المهني بعد تخرجهم.

مكونات المنتدى الوطني لتنمية الوعي بالسويس

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنتدى الوطني لتنمية الوعي شهد إدارة الحوار حول العديد من الموضوعات التي أسهم في تكون وعي وثقافة وإدراك الشباب.

وأوضح أنه في مقدمة الموضوعات كان الحديث عن التطوع وإعداد القادة وقام بإدارة الموضوع دكتور محمد الخشاب، وشمل المنتدي كيفية تنمية مهارات اللغة الانجليزية وقام بإدارة الموضوع دكتورة جهاد سعد.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات سيادة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالسويس.