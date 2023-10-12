زوج كارمن سليمان ينفي اعتذارها عن مهرجان الموسيقى العربية

شهدت الساعات القليلة الماضية شائعات حول اعتذار الفنانة كارمن سليمان عن المُشاركة في فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية المُقرر انطلاقه في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك لأسبابٍ وظروف شخصية.

ونفى الفنان مصطفى جاد، زوج كارمن سليمان، باعتباره مدير شركة «سي إس ميوزك» والمنتج الموسيقي الحصري لأعمالها، تلك الأنباء المتداولة بشأن اعتذارها، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال مصطفى جاد، في بيانٍ صحفي، «لم يُصدر إطلاقاً عن كارمن سليمان أو إيهاب صالح مدير أعمالها أو مكتبنا الإعلامي، أي اعتذار شفهي أو مكتوب عن مهرجان الموسيقى العربية العريق لدورته الحالية أو أي دورة سابقة على مدار ما يزيد عن عشرة أعوام قد أحيت فيهم كارمن مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الصرح العظيم دار الأوبرا المصرية وفي مختلف محافظات مصر».

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

يفتتح مهرجان الموسيقى العربية 2023 فعالياته يوم الثلاثاء 24 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ويشهد الحفل احتفالية بمئوية فنان الشعب سيد درويش حيث يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة افتتاحية مصرية، ويشاركه بالعزف أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتقدم الفنانة أصالة فقرة غنائية في الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.