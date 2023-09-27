رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة روقاني (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:34 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
كارمن سليمان

كارمن سليمان

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «روقاني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشرت كارمن سليمان الأغنية وعلقت عليها قائلة: «الآن روقاني».

روقاني من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى في أول تعاون بينهما وتوزيع ماهر الملاخ.

أغنية يا جمالك

وحققت كارمن سلميان مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «يا جمالك»، التي حققت أعلى مشاهدات على اليوتيوب، من كلمات وتلحين عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد.

وتقول كلمات الأغنية:

في عينيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالكيا جمالك يا جمالك.. باللي راق لما أنا شغلت بالكو اللي عايز هنايا يسيبني.. في حضنك يسيبني.

اقرأ المزيد:

كارمن سليمان تطرح أغنية «يا جمالك» بتوزيع جديد على يوتيوب (فيديو)

كارمن سليمان تطرح أغنية «أنت الأصيل»

كارمن سليمان تطرح البرومو الدعائي لأغنية «أنت الأصيل»

كارمن سليمان تطرح أغنية «أنت الأصيل» غدا