كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة روقاني (فيديو)

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «روقاني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشرت كارمن سليمان الأغنية وعلقت عليها قائلة: «الآن روقاني».

روقاني من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى في أول تعاون بينهما وتوزيع ماهر الملاخ.

أغنية يا جمالك

وحققت كارمن سلميان مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «يا جمالك»، التي حققت أعلى مشاهدات على اليوتيوب، من كلمات وتلحين عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد.

وتقول كلمات الأغنية:

في عينيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالكيا جمالك يا جمالك.. باللي راق لما أنا شغلت بالكو اللي عايز هنايا يسيبني.. في حضنك يسيبني.