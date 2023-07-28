كارمن سليمان تطرح أغنية «يا جمالك» بتوزيع جديد على يوتيوب (فيديو)

أعلنت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرحها لأغنية «يا جمالك» عبر قناتها على «يوتيوب» بتوزيع جديد.

ونشرت كارمن سليمان الأغنية، وعلقت عليها قائلة: أغنية يا جمالك بتوزيع جديد موجودة دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية اسمعوها وقولولي رأيكم.

أغنية ياجمالك

أغنية «يا جمالك» لكارمن، كلمات وتلحين عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد، وتقول كلمات أغنيتها الجديدة:

في عينيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم

حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم

يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك.. باللي راق لما أنا شغلت بالك

واللي عايز هنايا يسيبني ..في حضنك يسيبني