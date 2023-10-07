مصطفى جاد يحتفل بعيد ميلاد زوجته كارمن سليمان

احتفل الفنان والملحن مصطفى جاد بعيد ميلاد زوجته الفنانة كارمن سليمان، وذلك بنشر صور لهما عبر صفحاته الرسمية.

ودون جاد، عبر موقع تبادل الصور انستجرام: «صاحبتي وشريكة حلمي وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي.. بحبك فوق ما تتخيلي بس انتي أكيد عارفه.. صح؟».

وحققت كارمن سلميان مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «يا جمالك»، التي حققت أعلى مشاهدات على اليوتيوب، وهي من كلمات وتلحين عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد.

وتقول كلمات الأغنية:

في عينيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالكيا جمالك يا جمالك.. باللي راق لما أنا شغلت بالكو اللي عايز هنايا يسيبني.. في حضنك يسيبني.