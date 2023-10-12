تدفق الرحلات إلى مرسى علم.. وتوقعات بوصول 28 ألف سائح الأسبوع المقبل

تشهد مرسى علم تدفق رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا وسط استعدادات من سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 138 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 28 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل بدءا من السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل رحلات طيران سياحية

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى استمرار تدفق الرحلات الطيران السياحية إلى مرسى علم، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 28 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على متن 138‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن شواطئ مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب لقضاء إجازتهم حيث تمتلك شواطئ من أجمل 10 شواطئ في العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي.

وأكد «عثمان» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة يتصدرهم السائح الألماني والتشيكي والإيطالي والبولندي والبلجيكي والهولندي.