مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 35 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوربية، تقل حوالي 7 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وذكر إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تضمن وصول 35 رحلة طيران على مدار اليوم السبت قادمة من مطارات أوروبا، وتقل حوالي 7 آلاف سائح من 8 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا والنمسا وسلوفاكيا، ضمن 138 رحلة مقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إلى انتعاش السياحة في مرسى علم وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، تزامنا مع جهود الدولة في تشجيع القطاع السياحي وتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحي، لافتا إلى أن مرسى علم شهدت افتتاح منتجعات سياحية جديدة بمنطقة مارينا جنوب شواطئ مرسى علم لاستقطاب مزيد من السائحين الأجانب، طبقا لخطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الخمسة السنوات المقبلة.