مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح على متن 25 رحلة

يستقبل مطار مرسى علم، اليوم الأحد، 25 رحلة سياحية، تقل حوالي 5 آلاف سائح، قادمين من مطارات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وبلجيكا وفرنسا، وذلك ضمن 138 رحلة مقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن في مطار مرسى علم أكد وصول 5 آلاف سائح على متن 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وبلجيكا وفرنسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، بواسطة فرق العلاقات العامة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

جهود الدولة في القطاع السياحي

وأضاف «عثمان»، أن السياحة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى جهود الدولة المبذولة لجذب الاستثمارات السياحية وفتح أسواق جديدة.