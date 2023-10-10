مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة سياحية من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسي علم يستقبل 25 رحلة طيران

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أشار إلى وصول 25 رحلة طيران اليوم الثلاثاء قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة ذلك ضمن 138 مقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب، من خلال تنظيم برامج ترفيهية ومهرجانات شواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي في مرسى علم، والتي تشهد طفرة، ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.