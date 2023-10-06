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وصول 28 ألف سائح إلى مرسى علم الأسبوع المقبل.. الألمان في الصدارة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
05:44 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
وصول السياح فنادق مرسي علم

وصول السياح فنادق مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 28 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت على متن 138 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية يتصدرهم الألمان والتشيك والإيطاليون والبولنديون، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات. 

وصول 28 ألف سائح مرسى علم

 أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 138 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 28 ألف سائح بدءا من الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

زيادة معدلات حركة السياحة في مرسى علم 

وكشف «عثمان» زيادة معدلات الرحلات السياحية الأسبوعية بمقدار 3 رحلات عن الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لجدول تشغيل الرحلات، لافتاً إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم.

وأضاف «عثمان» أن الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد انعكس بالإيجاب على القطاع السياحي، وجذب مزيد من الأسواق السياحة من مختلف دول العالم بفضل توجهات الرئيس السيسي.

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